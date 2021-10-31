Воювати Путіна надихає митрополит РПЦ Шевкунов, - Піонтковський

Про це в політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) заявив в програкмі "Студія захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.

"Мають рацію ті історики, які говорили, що ніякої перемоги над монголо-татарським ігом не було. Просто ставка хана переїхала з Сарая у Москву. І нові хани, царі Московії, взяли ту саму Ясу (головнйи установчий документ монголів - ред.) як свою Конституцію. Документ, що цілком підпорядковує особистість, просто розплющує її під пресом держави. І це в той час, коли Захід і та частина Київської Русі, яка два щасливі століття знаходилася на Заході, просувалися в бік реалізації Великої хартії вольності. А російським ханам постійно треба було захищати своє право влади. І от цей крик про бездуховність Заходу триває всі ці дев’ять століть", - сказав він.





"Цікаво, що першим таким оратором був Філофей Псковський. А зараз знайшовся Тихон Псковський, його нова реінкарнація, який о 3-й годині ночі веде бесіду в монашій келії російського вождя, окрилюючи його на геополітичні подвиги", - провів паралелі Піонтковський.

На думку Піонтковського, митрополит Тихон зараз виконує ще й роль сучасного російського відповідника нацистського ідеолога, близького друга Адольфа Гітлера Рудольфа Гесса.

"Тихон, крім того, що він став Філофеєм Псковським, який наставляє російських державотворців, ще й виконує роль російського Гесса, разом з Володіним, який ще до Тихона заявив, що "є Путін - буде Росія, нема Путіна - не буде Росії"", - наголосив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, митрополит Тихон (Шевкунов) входить до найближчого кола Путіна ще з часів його перебування у мерії Санкт-Петербурга.

Вважається "духовним наставником" пітерського чекістсько-мафіозного клану.

Розглядається в статусі одного з найбільш вірогідних наступників патріарха Кирила (Гундяєва).

В публічному просторі уславився висловленням жалю з приводу того, що Путін не є безсмертним.





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