Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, Швеція не виконала вимоги Туреччини щодо вступу до НАТО та досі не видала 120 осіб, яких Анкара вважає терористами.

"У мене складається думка, що вони зовсім не знають Туреччину, її принципи та традиції. Це не та Туреччина, якій диктували умови 20, 30 чи 40 років тому. Швеція зобов'язалася видати нам 120 терористів, які ховаються на її території. Ми чекаємо на виконання цих зобов'язань", - сказав Ердоган.

Він закликав Фінляндію, "не повторювати помилки Швеції".

"Із Фінляндією ситуація інша. Щодо цієї країни ми можемо ухвалити відповідне рішення, але вона не повинна повторювати помилки Швеції. Коли ми оголосимо рішення щодо Фінляндії, Швеція буде шокована", - пообіцяв Ердоган.

17 січня Ердоган заявив, що Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії видати близько 130 осіб, яких вона вважає терористами, для схвалення вступу цих країн до НАТО.

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