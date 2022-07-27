Ердоган - більш важливий партнер для офіційного Мінська, ніж Москва, - аналітик Тишкевич
Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич розповів, що для офіційного Мінська президент Туреччини Реджеп Ердоган є більш важливим партнером, ніж країна-агресорка Росія
Аналітик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"В офіційного Мінська також чудові відносини з Ердоганом. Президент Туреччини більш важливий партнер для офіційного Мінська, ніж Москва. Адже Туреччина - один зі спонсорів великих збройних контрактів Азербайджану. А 90% протиповітряної оборони Азербайджана - це білоруська модернізація", - зазначив Тишкевич.
Експерт пояснив, у чому звʼязок Туреччини й Білорусі.
"Турецька компанія Alpin на початку 2021 р презентувала розробку безпілотного гелікоптера. Дуже цікаво, що це не власна розробка Туреччини, а 100% розробка білоруського КБ "Індела", яке для Європи й Китаю з 2012 р виготовляє безпілотні гелікоптери", - зауважив Ігар Тишкевич.
- 19 липня на зустрічі в Тегерані президент Туреччини Ердоган принизив президента Росії Путіна.
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