Про це повідомила канцелярція президента Туреччини.

Переговори лідерів, за даними ЗМІ, відбуваються в готелі Apurva Kempinski в закритому для преси режимі. Однак у мережі з'явилися фото та відео з зустрічі.

На обговореннях присутні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр нацоборони Хулусі Акар. Що саме обговорюють лідери двох країн, невідомо.

15 листопада в Індонезії стартував саміт країн G20.

Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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