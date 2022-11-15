Ердоган і Байден провели переговори у межах саміту G20 на Балі
Президенти США та Туреччини Джо Байден і Реджеп Ердоган зустрілись на полях саміту G20 на Балі
Про це повідомила канцелярція президента Туреччини.
Переговори лідерів, за даними ЗМІ, відбуваються в готелі Apurva Kempinski в закритому для преси режимі. Однак у мережі з'явилися фото та відео з зустрічі.
На обговореннях присутні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр нацоборони Хулусі Акар. Що саме обговорюють лідери двох країн, невідомо.
15 листопада в Індонезії стартував саміт країн G20.
- Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров.
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