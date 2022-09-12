Ердоган підготував для Путіна пропозицію зустрітися із Зеленським в Туреччині, - ЗМІ
Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган цього тижня проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та знову запропонує йому зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині
Про це повідомляє Hurriyet.
Зустріч Ердогана та Путіна заплановано на полях саміту Шанхайської організації співпраці, яка відбудеться 15-16 вересня в узбецькому Самарканді.
"Ердоган передасть Путіну, що Туреччина продовжить докладати зусиль для припинення війни дипломатичним шляхом та повторить свою пропозицію про зустріч президента РФ із Володимиром Зеленським в Туреччині", - йдеться у публікації.
Очікується, що ще одним важливим пунктом переговорів Ердогана та Путіна стане функціонування "зернового коридору", яким вивозиться збіжжя із заблокованих РФ українських портів та питання Сирії.
У саміті в Самарканді візьмуть участь лідери Китаю, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Пакистану, Індії, Узбекистану, Монголії, Ірану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та Володимир Путін.
- 10 вересня стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін вирушить до Самарканду, де 15–16 вересня відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва.
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