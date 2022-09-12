Про це повідомляє Hurriyet.

Зустріч Ердогана та Путіна заплановано на полях саміту Шанхайської організації співпраці, яка відбудеться 15-16 вересня в узбецькому Самарканді.

"Ердоган передасть Путіну, що Туреччина продовжить докладати зусиль для припинення війни дипломатичним шляхом та повторить свою пропозицію про зустріч президента РФ із Володимиром Зеленським в Туреччині", - йдеться у публікації.

Очікується, що ще одним важливим пунктом переговорів Ердогана та Путіна стане функціонування "зернового коридору", яким вивозиться збіжжя із заблокованих РФ українських портів та питання Сирії.

У саміті в Самарканді візьмуть участь лідери Китаю, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Пакистану, Індії, Узбекистану, Монголії, Ірану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та Володимир Путін.

10 вересня стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін вирушить до Самарканду, де 15–16 вересня відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва.

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