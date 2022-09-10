Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Першою державою, яка відвідає Сі Цзіньпін після двох років безвиїзного перебування на батьківщині у зв'язку з пандемією коронавірусу, стане Казахстан.

Після візиту до Нур-Султану китайський лідер вирушить до Самарканду, де 15–16 вересня відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

На саміті в Узбекистані Сі Цзіньпін, як очікується, зустрінеться з президентом Росії – уперше з того часу, як на початку лютого Москва та Пекін оголосили про "безмежне" партнерство, і вперше з початку війни в Україні.

Очікується також, що Сі Цзіньпін братиме участь у саміті G 20. Саміт пройде в Індонезії в середині листопада. На ньому запланована зустріч Сі Цзіньпіна з Байденом.

Крім того, Китай повідомив Таїланду, що Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі форуму "Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва" в Бангкоку невдовзі після G20.

Видання зазначає, що поїздка Сі Цзіньпіна — важлива можливість підтвердити зростаюче лідерство Пекіна в Євразії, особливо на тлі економічних та політичних потрясінь, що викликало в Центральній Азії через військове вторгнення Росії до України.

Війна в Україні триває, і уряди країн Центральної Азії прагнуть дистанціюватися від Кремля. Це дає Китаю шанси прискорити темпи розширення впливу в регіоні.

Візит показує повагу Пекіна до суверенітету країн Центральної Азії у складний час. Країни регіону, зокрема Казахстан, спостерігають за тим, як Кремль не лише виявляє мало поваги до їхньої незалежності, а й загрожує через своїх пропагандистів, що вони можуть стати "наступною Україною".

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