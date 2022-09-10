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Лідер Китаю здійснить перше закордонне турне після початку пандемії: заплановані зустрічі з Путіном та Байденом

10 вересня, 2022 субота
05:13
Світ Сі Цзіньпін

Очільник КНР Сі Цзіньпін 14 вересня розпочинає своє турне до Центральної Азії

Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Першою державою, яка відвідає Сі Цзіньпін після двох років безвиїзного перебування на батьківщині у зв'язку з пандемією коронавірусу, стане Казахстан.

Після візиту до Нур-Султану китайський лідер вирушить до Самарканду, де 15–16 вересня відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

На саміті в Узбекистані Сі Цзіньпін, як очікується, зустрінеться з президентом Росії – уперше з того часу, як на початку лютого Москва та Пекін оголосили про "безмежне" партнерство, і вперше з початку війни в Україні.

Очікується також, що Сі Цзіньпін братиме участь у саміті G 20. Саміт пройде в Індонезії в середині листопада. На ньому запланована зустріч  Сі Цзіньпіна з Байденом.

Крім того, Китай повідомив Таїланду, що Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі форуму "Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва" в Бангкоку невдовзі після G20.

Видання зазначає, що поїздка Сі Цзіньпіна — важлива можливість підтвердити зростаюче лідерство Пекіна в Євразії, особливо на тлі економічних та політичних потрясінь, що викликало в Центральній Азії через військове вторгнення Росії до України.

Війна в Україні триває, і уряди країн Центральної Азії прагнуть дистанціюватися від Кремля. Це дає Китаю шанси прискорити темпи розширення впливу в регіоні.

Візит показує повагу Пекіна до суверенітету країн Центральної Азії у складний час. Країни регіону, зокрема Казахстан, спостерігають за тим, як Кремль не лише виявляє мало поваги до їхньої незалежності, а й загрожує через своїх пропагандистів, що вони можуть стати "наступною Україною".

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Китай
Володимир Путін
Джо Байден
Сі Цзиньпін
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