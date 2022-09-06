Байден зустрінеться зі Сі Цзіньпіном на саміті G20 за однієї умови

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо він (Сі Цзіньпін. - Ред.) там буде особисто, я впевнений, що побачу його, і ми проведемо зустріч", — сказав Байден журналістам.

Раніше Сі Цзіньпін і Джо Байден обговорили можливу зустріч під час понад двогодинної телефонної розмови 28 липня, яка стосувалася напружених переговорів з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.