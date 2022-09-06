Байден зустрінеться зі Сі Цзіньпіном на саміті G20 за однієї умови
В рамках саміту G20, який пройде восени в Південно-Східній Азії, можливо відбудеться зустріч президента США і китайського лідера Сі Цзіньпіна
Про це повідомляє Reuters.
"Якщо він (Сі Цзіньпін. - Ред.) там буде особисто, я впевнений, що побачу його, і ми проведемо зустріч", — сказав Байден журналістам.
Раніше Сі Цзіньпін і Джо Байден обговорили можливу зустріч під час понад двогодинної телефонної розмови 28 липня, яка стосувалася напружених переговорів з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.
- 2 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.
- 6 серпня стало відомо, що у міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань.
- Того ж дня міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично проводив симуляцію атаки на острів.
- У серпні в ефірі Еспресо аналітик Шевченко заявив, що військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю.
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