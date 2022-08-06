Міноборони Тайваню назвало військові навчання Китаю репетицією нападу на острів

Про це повідомляє Reuters.

"Офіційні особи Тайваню заявили, що китайська авіація та військові кораблі відрепетували атаку на острів у суботу, що є частиною помсти Пекіна за візит туди спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, яка також призвела до припинення переговорів із Сполученими Штатами щодо проблеми, включаючи оборону та зміну клімату" – пишуть у Reuters.

Зазначається, що міністерство оборони Тайваню повідомило, що кілька китайських кораблів і літаків виконували завдання в Тайванській протоці в суботу, причому деякі з них перетнули середню лінію, неофіційний буфер, що розділяє дві сторони. Тайванські військові описали дії китайців як симуляцію атаки на острів.

Нагадаємо, народно-визвольна армія Китаю 6 серпня розпочала нові військові навчання з бойовими стрільбами на додаток до тих, які вже відбуваються навколо Тайваню. Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами

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