Міноборони Тайваню назвало військові навчання Китаю репетицією нападу на острів
Міністерство оборони Тайваню в суботу заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично проводив симуляцію атаки на острів
Про це повідомляє Reuters.
"Офіційні особи Тайваню заявили, що китайська авіація та військові кораблі відрепетували атаку на острів у суботу, що є частиною помсти Пекіна за візит туди спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, яка також призвела до припинення переговорів із Сполученими Штатами щодо проблеми, включаючи оборону та зміну клімату" – пишуть у Reuters.
Зазначається, що міністерство оборони Тайваню повідомило, що кілька китайських кораблів і літаків виконували завдання в Тайванській протоці в суботу, причому деякі з них перетнули середню лінію, неофіційний буфер, що розділяє дві сторони. Тайванські військові описали дії китайців як симуляцію атаки на острів.
- Нагадаємо, народно-визвольна армія Китаю 6 серпня розпочала нові військові навчання з бойовими стрільбами на додаток до тих, які вже відбуваються навколо Тайваню. Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами
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