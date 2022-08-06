Китай почав нові навчання у Жовтому морі

Про це повідомляє китайський телеканал CGTN з посиланням на Управління морської безпеки країни.

Зазначається, що Китай планує проводити маневри у південній частині Жовтого моря. Навчання триватимуть до 15 серпня.

Військові Китаю розпочали масштабні навчання біля Тайваню у відповідь на візит на острів спікерки палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайвань Ненсі Пелосі.

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