Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Народно-визвольна армія Китаю 6 серпня розпочала нові військові навчання з бойовими стрільбами на додаток до тих, які вже відбуваються навколо Тайваню
Про це повідомляє китайський телеканал CGTN з посиланням на Управління морської безпеки країни.
Зазначається, що Китай планує проводити маневри у південній частині Жовтого моря. Навчання триватимуть до 15 серпня.
Військові Китаю розпочали масштабні навчання біля Тайваню у відповідь на візит на острів спікерки палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.
- 2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайвань Ненсі Пелосі.
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