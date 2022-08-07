Військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю, - аналітик Шевченко

Аналітик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі ми не побачимо військового зіткнення між США й Китаєм: це стане справжньою катастрофою як для Пекіну, так і для Вашингтона. Але більше для Китаю: якщо Піднебесна зараз підпаде під санкції як Росія, то це обвалить економіку, відріже від технологій і спричинить падіння курсу юаня", - зазначив Шевченко.

Аналітик додав, що Китай і США підіймають ставки на глобальному рівні.

"Сполучені Штати й Китай бряцають зброєю - підвищують ставки перед глобальною зустріччю Джо Байдена й Сі Цзіньпіна, коли вони перезапустять американо-китайські відносини. Наразі важко сказати, чи буде в майбутньому операція з приєднання Тайваню до Китаю, адже Сі Цзіньпін сказав, що кінця свого правління - до 2027 р - він приєднає Тайвань", - зауважив Петро Шевченко.

2 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

6 серпня стало відомо, що у міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань.

Того ж дня міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично проводив симуляцію атаки на острів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb