English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю, - аналітик Шевченко
Ексклюзив

Військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю, - аналітик Шевченко

7 серпня, 2022 неділя
14:38
Світ США та Китай

Аспірант кафедри міжнародної економіки Цзилінського університету, Китай, Петро Шевченко переконаний, що військове зіткнення Сполучених Штатів Америки і Китаю через Тайвань стане катастрофою для Піднебесної

Аналітик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі ми не побачимо військового зіткнення між США й Китаєм: це стане справжньою катастрофою як для Пекіну, так і для Вашингтона. Але більше для Китаю: якщо Піднебесна зараз підпаде під санкції як Росія, то це обвалить економіку, відріже від технологій і спричинить падіння курсу юаня", - зазначив Шевченко.

Аналітик додав, що Китай і США підіймають ставки на глобальному рівні.

"Сполучені Штати й Китай бряцають зброєю - підвищують ставки перед глобальною зустріччю Джо Байдена й Сі Цзіньпіна, коли вони перезапустять американо-китайські відносини. Наразі важко сказати, чи буде в майбутньому операція з приєднання Тайваню до Китаю, адже Сі Цзіньпін сказав, що кінця свого правління - до 2027 р - він приєднає Тайвань", - зауважив Петро Шевченко.

  • 2 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
  • 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.
  • 6 серпня стало відомо, що у міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань. 
  • Того ж дня міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично проводив симуляцію атаки на острів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Китай
Тайвань
Джо Байден
США
Сі Цзиньпін
світова війна
Читайте також:
Літак на білоруському летовищі
4 серпня, 2022 четвер
У Білорусі розповіли про таємничий літак з Ірану: привіз вояків з Лаосу, В'єтнаму, Камеруну, Сирії
5 серпня, 2022 п'ятниця
Під час обшуку намагався застрелити працівників СБУ: ексзаступнику голови розвідки повідомили про підозру в держзраді
Глен Грант
6 серпня, 2022 субота
Атака на міста - це стратегічна помилка росіян, - військовий експерт Глен Грант
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
7 серпня
14:53
Нацбанк України
Нацбанк відновлює обіг державних цінних паперів
14:43
маріуполь
27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі
14:34
Дар'я Білодід
Українська чемпіонка Білодід здобула перше золото у новій категорії
14:27
Херсон
10 тис. рублів за голос: на Херсонщині окупанти хочуть "купити" учасників фейкового референдуму
14:24
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Росіяни укріплюються: окупанти не готові до наступу на Запоріжжі, - депутат райради Кирильчук
14:24
Маріуполь
Повномасштабна війна РФ проти України: понад 3,5 млн українців втратили домівки
13:53
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі та спеку в понеділок
13:53
Росія
У РФ більше не доступні Patreon та Grammarly
13:46
Михайло Подоляк
Вкидами про "чорний ринок зброї" РФ прагне заблокувати підтримку України, - Подоляк
13:35
Сухогруз RAZONI з українським зерном біля Стамбулу
Перше судно з українською кукурудзою, відправлене з Одеси, затримується, – посол України в Лівані
13:33
"Є ефективною у лікуванні телят". Для росіян Coca-Cola буде замінена білоруською "Бела-Колою"
13:30
Реджеп Ердоган
Ердоган після переговорів у Сочі скасував спільні пресконференцію та вечерю з Путіним, - ЗМІ
13:29
Чехія Україна
Вперше з 24 лютого Чехія не видала жодної візи українським біженцям
13:24
радіація
"Країна-терорист не дотримується жодних законів". МОЗ пояснило українцям, як діяти у випадку радіаційної аварії
13:13
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 8 цивільних об'єктів
13:03
Порошенко про скандальний звіт Amnesty International: це інформаційна отрута і диверсія проти України
12:55
ЗАЕС
Російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника, - Енергоатом
12:45
Укрзалізниця
З Донеччини у Кропивницький прибув черговий евакуаційний потяг
12:36
Кая Каллас
Однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму, - прем'єрка Естонії
12:23
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 703
12:17
українська артилерія
У Повітряних силах пояснили, чому ППО не може захисти прифронтові міста від артилерії ворога
12:02
Аркадій Дворкович (праворуч) та Володимир Путін
Поплічника Путіна переобрали президентом Міжнародної федерації шахів
11:58
Наслідки теракту в Оленівці
Страта "азовців" у Оленівці була спецоперацією РФ проти постачання зброї Україні, - розвідка
11:49
За тиждень військові контррозвідники СБУ ударними дронами знищили 9 одиниць ворожої техніки
11:32
Куба, пожежа на нафтобазі
На Кубі спалахнула масштабна пожежа через влучання блискавки у нафтобазу, постраждало понад 120 людей
11:31
14 років тому РФ почала війну проти Грузії: МЗС України вимагає деокупації загарбаних територій
11:25
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували підполковника ФСБ РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
11:20
Google
Google заблокував YouTube-канал держкорпорації "Ростех", - росЗМІ
11:17
Ексклюзив
Путін Ердоган
Якщо Путін думає, що переграє Ердогана - він помиляється, - генерал-майор СБУ Ягун
11:06
В Україні ліквідували російського майора поліції в запасі, - офіцер ЗСУ Штефан
11:05
Ізраїль знешкодив ще одного лідера "Ісламського джихаду" в секторі Гази
10:59
Михайло Подоляк
У Зеленського просять Шольца сприяти передачі Україні більшої кількості сучасної зброї
10:45
Інфографіка
Близько 42,2 тис. військових, 1805 танків і 750 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:45
обстріл ракета
У МВС назвали єдину область, яка уникнула російських ракетних ударів
10:44
Миколаїв, обстріл, пожежа
Зранку росіяни обстріляли промислові підприємства на околицях Миколаєва, - Кім
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, тому перекидають сили зі Сходу на Південь, хоч Ізюм і важливе місто, - Згурець
10:25
Анатолій Чубайс
Ексвіцепрем'єра РФ Чубайса виписали з лікарні у Італії, - La Repubblica
10:23
Литва прапор
Делегація з Литви прибула на Тайвань
10:15
Оновлено
Під ранок ворог обстріляв декілька районів Харкова
10:00
Ексклюзив
Глен Грант
Треба зламати російський дух, щоб вони ринулись тікати, та передати їм прощальне вітання з HIMARS, - полковник Глен Грант
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV