Військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю, - аналітик Шевченко
Аспірант кафедри міжнародної економіки Цзилінського університету, Китай, Петро Шевченко переконаний, що військове зіткнення Сполучених Штатів Америки і Китаю через Тайвань стане катастрофою для Піднебесної
Аналітик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі ми не побачимо військового зіткнення між США й Китаєм: це стане справжньою катастрофою як для Пекіну, так і для Вашингтона. Але більше для Китаю: якщо Піднебесна зараз підпаде під санкції як Росія, то це обвалить економіку, відріже від технологій і спричинить падіння курсу юаня", - зазначив Шевченко.
Аналітик додав, що Китай і США підіймають ставки на глобальному рівні.
"Сполучені Штати й Китай бряцають зброєю - підвищують ставки перед глобальною зустріччю Джо Байдена й Сі Цзіньпіна, коли вони перезапустять американо-китайські відносини. Наразі важко сказати, чи буде в майбутньому операція з приєднання Тайваню до Китаю, адже Сі Цзіньпін сказав, що кінця свого правління - до 2027 р - він приєднає Тайвань", - зауважив Петро Шевченко.
- 2 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.
- 6 серпня стало відомо, що у міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань.
- Того ж дня міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично проводив симуляцію атаки на острів.
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