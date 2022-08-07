Про це повідомляє російське видання Комерсант.

За інформацією видання, Володимир Путін та Реджеп Тайіп Ердоган після завершення зустрічі у Сочі мали намір дати велику спільну прес конференцію, яка у підсумку взагалі не відбулася. За даними газети, від спілкування з ЗМІ відмовилися з ініціативи турецького президента.

Крім цього, Ердоган до мінімуму скоротив фотосесію з Путіним - кілька знімків зробив лише один фотограф. Лідер Туреччини майже відразу після чотиригодинних переговорів полетів з Росії та відмовився від спільної вечері з Путіним, яку попередньо було заплановано.

5 серпня на переговорах у Сочі Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.

7 серпня видання Financial Times повідомило, що Туреччина через неофіційні канали отримала попередження від Заходу про негативні наслідки зближення з Росією для економіки.

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