"Ердоган показав своє відношення до Путіна": колишній військовий прокурор Чумак про звільнення командирів з "Азовсталі"
Колишній військовий прокурор України Віктор Чумак вважає, що повернення командирів з “Азовсталі” засвідчило те, що Путіна ніхто не сприймає серйозно й не має страху перед РФ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що Ердоган дуже розумна людина, яка вміє дуже вдало будувати комбінації. Звісно я можу помилятись, проте на весь шантаж Росії щодо припинення “зернової угоди” в Ердогана є свої відповіді. От така історія. І повернення наших командирів з "Азовсталі" є своєрідним показником відношення Ердогана до Путіна. Або ж можна інакше сказати, що це стало результатом цієї війни й відношення до сили, або слабкості самого Путіна", - пояснив Чумак.
Колишній військовий прокурор зауважив, що Ердоган завжди працює задля власних інтересів
"Цілком очевидно, що якби існував би страх перед Росією чи Путіним, то ніхто б наших командирів не віддав би. Зараз вже ніхто Росію не боїться. Ердоган і раніше не проявляв слабкості щодо РФ, а лише працював на власні інтереси. А зараз фактично відбулась угода між Україною та Туреччиною. Вони повертають нам наших героїв, а чітко будемо стояти на продовженні "зернової угоди", - додав він.
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Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
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Разом зі Зеленським в Україну повернулись командири з "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону.
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