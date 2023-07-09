Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що Ердоган дуже розумна людина, яка вміє дуже вдало будувати комбінації. Звісно я можу помилятись, проте на весь шантаж Росії щодо припинення “зернової угоди” в Ердогана є свої відповіді. От така історія. І повернення наших командирів з "Азовсталі" є своєрідним показником відношення Ердогана до Путіна. Або ж можна інакше сказати, що це стало результатом цієї війни й відношення до сили, або слабкості самого Путіна", - пояснив Чумак.

Колишній військовий прокурор зауважив, що Ердоган завжди працює задля власних інтересів

"Цілком очевидно, що якби існував би страх перед Росією чи Путіним, то ніхто б наших командирів не віддав би. Зараз вже ніхто Росію не боїться. Ердоган і раніше не проявляв слабкості щодо РФ, а лише працював на власні інтереси. А зараз фактично відбулась угода між Україною та Туреччиною. Вони повертають нам наших героїв, а чітко будемо стояти на продовженні "зернової угоди", - додав він.