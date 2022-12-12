Про це повідомляє Politico.

"Ми почали створювати наші власні ракети. Звичайно, це лякає греків. Коли ви говорите Tayfun греки лякаються і кажуть: "Вони здатні вдарити по Афінах». Ну, звичайно, так і буде", - сказав Ердоган.

Він застеріг Грецію від нарощування озброєнь та запевнив, що Анкара за цим не спостерігатиме спокійно.

"Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити", - наголосив Ердоган.

Tayfun - балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. Вона була випробувана в жовтні 2022 року над Чорним морем і вразила ціль на відстані близько 560 км, що вдвічі перевищує дальність ракет, які були в арсеналі Туреччини раніше.

25 вересня Туреччина звинуватила Грецію у перекиданні бронетехніки на острови Егейського моря з невоєнним статусом.

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