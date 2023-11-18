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Ердоган припустив, що Німеччина не критикує Ізраїль через провину за Голокост

18 листопада, 2023 субота
11:55
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 17 листопада розкритикував позицію Німеччини щодо підтримки Ізраїлю й припустив, що вона обумовлена провиною за Голокост

Про це повідомляє Politico.

"Оскільки ми знаходимося тут у певній психології провини, ви не можете так судити, але ми не маємо боргу перед Ізраїлем. Якби це було так, то, можливо, ми б не могли так легко розмовляти. Ми також не проходили через історію Голокосту", – зазначив Ердоган.

На спільній з Шольцом пресконференції у Берліні Ердоган різко розкритикував Ізраїль за його щоденні авіаудари та наземну операцію в Газі та Німеччину за підтримку Ізраїлю. 

"Навряд чи залишилося місце, яке можна назвати Газою. Усе зрівняно з землею", — сказав він, додавши, що, на його думку, Ізраїль навмисно завдає ударів по лікарнях, мечетях і дітях.

Президент Туреччини сказав, що хоче зробити свій внесок у припинення війни на Близькому Сході, заявивши, що необхідно "врятувати регіон від цієї складної ситуації, цієї пожежі".

Шольц відповів, що "ні для кого не секрет, що у нас дуже різні погляди на конфлікт — тому наші розмови важливі. Особливо у важкі моменти нам потрібно говорити один з одним безпосередньо". Однак канцлер Німеччини підкреслив, що "Ізраїль повинен мати можливість захистити себе" після "жахливої, жорстокої атаки, яку здійснив ХАМАС".

Шольц визнав, що Ізраїль повинен робити все, щоб зменшити кількість жертв серед цивільного населення. Він також схвалив гуманітарні паузи, щоб дозволити звільнити заручників і надати гуманітарну допомогу, але наголосив, що це "не змінює того факту, що існує необхідність зробити можливою самооборону Ізраїлю, а не закликати її до питання".

Відповідаючи на запитання про можливе блокування Німеччиною продажу 40 винищувачів Eurofighter Туреччині, Ердоган сказав, що "є багато країн, які виробляють винищувачі, не тільки Німеччина", а потім різко відповів журналісту, який запитав Шольца про потенційну заборону на експорт.

"Як представники преси, ви не повинні погрожувати нам цим. Ставте нам запитання, які є сумлінними, які є гуманними, і де ми можемо дати відповідні відповіді", – сказав Ердоган.

Шольц не відповів, чи заборонить він експорт Eurofighter, розробленого спільно Німеччиною, Францією, Великобританією та Італією, до Туреччини.

  • Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon. Натомість Німеччина виступає проти.
Палестина
Туреччина
Німеччина
Реджеп Ердоган
Олаф Шольц
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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