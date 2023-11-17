Туреччина планує придбати 40 винищувачів Eurofighter Typhoon

Про це пише Reuters.

"Ми працюємо над закупівлями. Зараз Велика Британія та Іспанія докладають зусиль, щоб переконати Німеччину, хоча ми не ведемо переговори з Німеччиною... Якщо можливо, ми плануємо придбати 40 винищувачів Eurofighter Typhoon", - сказав міністр оборони Туреччини Яшар Гулар.

Туреччина, яка є членом НАТО, також попросила придбати американські винищувачі F-16, хоча це замовлення було відкладено. Президент Туреччини Таїп Ердоган збирається відвідати Німеччину 17 листопада для переговорів з канцлером Олафом Шольцем.

Проте офіційні особи Німеччини передбачають, Шольц може не погодиться на прохання Ердогана придбати винищувачі Eurofighter Typhoon, оскільки між країнами зростає напруга через низку питань, включаючи засудження Туреччиною Ізраїлю, інформує Bloomberg.

Ердоган, ймовірно, попросить Шольца на зустрічі в Берліні зняти блокування з продажу винищувачів, необхідних йому для оновлення застарілих військово-повітряних сил, за словами турецьких чиновників.

Представники Німеччини кажуть, що дипломатична напруженість зростає між союзниками по НАТО через придбання Туреччиною систем протиповітряної оборони від Росії, її військовий виступ проти курдських сил у Сирії та затримку ратифікації членства Швеції в НАТО.