Ердоган проведе розмову з Путіним - спробує зупинити війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб зупинити цю війну. У цьому контексті наш президент має дуже інтенсивний дипломатичний трафік. Ми продовжуємо наші заклики до всіх сторін, особливо до російської сторони, припинити ці атаки і сісти за стіл переговорів", - заявив речник Ердогана Ібрагім Калин.

Він зазначив, що Анкара готова зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні.

"Наш головний принцип тут, звичайно, захист територіальної цілісності та суверенітету України, її політичної єдності в рамках міжнародного права. Телефонні переговори продовжуються, сьогодні президент поговорить із прем'єр-міністром Канади, а завтра з Путіним", - додав Калин.



