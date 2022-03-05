Ердоган проведе розмову з Путіним - спробує зупинити війну
Речник Реджепа Таїйпа Ердогана заявив, що президент Туреччини проведе розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 6 березня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
"Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб зупинити цю війну. У цьому контексті наш президент має дуже інтенсивний дипломатичний трафік. Ми продовжуємо наші заклики до всіх сторін, особливо до російської сторони, припинити ці атаки і сісти за стіл переговорів", - заявив речник Ердогана Ібрагім Калин.
Він зазначив, що Анкара готова зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні.
"Наш головний принцип тут, звичайно, захист територіальної цілісності та суверенітету України, її політичної єдності в рамках міжнародного права. Телефонні переговори продовжуються, сьогодні президент поговорить із прем'єр-міністром Канади, а завтра з Путіним", - додав Калин.
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