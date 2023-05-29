Ердоган розуміє Україну та підтримує її політично, - посол у Туреччині Боднар
Надзвичайний та повноважний посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар зазначив, що встановлення миру на засадах територіальної цілісності України є пріоритетом турецької зовнішньої політики
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перемога Ердогана важлива для України. Стабілізація ситуації в Туреччині - це можливість продовжувати попередні напрацювання та дивитися в майбутнє. Ми маємо спільні домовленості, які ще не були реалізовані. Вибори у Туреччині поставили на паузу деякі питання. Для України є важливим те, що президент Ердоган розуміє Україну та політично її підтримує", - підкреслив Боднар.
За словами посла у Туреччині, Україна залишатиметься у фокусі уваги турецької зовнішньої політики.
"Становлення миру на засадах територіальної цілісності України є пріоритетом турецької зовнішньої політики. Для України вкрай важливо продовжувати з Туреччиною політичну взаємодію. Ми готуємось до того, щоб поглибити співпрацю у сферах, які складають стратегічний інтерес, які є корисними для України та оборони", - додав Боднар.
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