Ердоган висуває тему перемовин України з РФ, щоб постати глобальним гравцем перед турецькими виборцями, - Портников
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знає, що зараз переговори України й РФ неможливі, але вдає глобального гравця перед турецькими виборцями
Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.
За словами Віталія Портникова, Реджеп Тайїп Ердоган розуміє, що зараз жодних перемовин між Україною й РФ бути не може, але прагне підтримувати образ людини, яка перебуває між сторонами, що ворогують.
"Реджепу Тайїпу Ердогану вигідно отримувати гроші від російських олігархів і чиновників, бути в особливому становищі. Йому не хочеться з Путіним сваритися, але його інтереси - це не інтереси Путіна. У багатьох моментах він із ним просто суперничає: Сирія, Центральна Азія, Україна, тому що питання Криму для Ердогана - внутрішньополітично принципове. Тому він весь час висуває гасло перемовин, щоб турецький виборець побачив, що його президент - глобальний гравець", - наголосив журналіст.
- 11 листопада Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що робить усе можливе, аби війна в Україні завершилася мирним договором.
- 12 листопада Реджеп Тайїп Ердоган анонсував чергові розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським щодо мирних переговорів.
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