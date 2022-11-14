Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.

За словами Віталія Портникова, Реджеп Тайїп Ердоган розуміє, що зараз жодних перемовин між Україною й РФ бути не може, але прагне підтримувати образ людини, яка перебуває між сторонами, що ворогують.

"Реджепу Тайїпу Ердогану вигідно отримувати гроші від російських олігархів і чиновників, бути в особливому становищі. Йому не хочеться з Путіним сваритися, але його інтереси - це не інтереси Путіна. У багатьох моментах він із ним просто суперничає: Сирія, Центральна Азія, Україна, тому що питання Криму для Ердогана - внутрішньополітично принципове. Тому він весь час висуває гасло перемовин, щоб турецький виборець побачив, що його президент - глобальний гравець", - наголосив журналіст.

11 листопада Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що робить усе можливе, аби війна в Україні завершилася мирним договором.

12 листопада Реджеп Тайїп Ердоган анонсував чергові розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським щодо мирних переговорів.

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