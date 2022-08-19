Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Hurriyet.

"По-перше, ми маємо це визнати: політичний діалог чи дипломатія не можуть бути повністю розірвані між державами. Такий діалог потрібно завжди підтримувати", – заявив Ердоган.



На запитання щодо Сирії Ердоган відповідав після того, як міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу розповів про свою коротку розмову із сирійським міністром закордонних справ Фейсалом Мікдадом наприкінці 2021 року. Заяви Чавушоглу підштовхнули коментарі щодо потенційної зміни політики Анкари щодо режиму Асада.



"Не можна відмовлятися від дипломатії. Весь світ побачив, наскільки нам потрібна дипломатія. Ми завжди були частиною рішення. Ми взяли на себе відповідальність за розв'язання сирійської проблеми. Нашою метою був регіональний мир і захист нашої країни від серйозних загроз, які випливають з цієї кризи", – сказав Ердоган.

Нещодавно президент Туреччини оголосив, що планує обговорити питання Запорізької АЕС з Путіним

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