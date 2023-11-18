Ердоган заявив, що сприятиме відновленню інфраструктури Гази, якщо буде досягнуто припинення вогню
У суботу, 18 листопада, Ердоган заявив, що Туреччина докладе зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури, лікарень і шкіл у Газі, якщо там буде досягнуто припинення вогню
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
"Якщо буде досягнуто перемир'я, ми зробимо все необхідне, щоб компенсувати руйнування, завдані Ізраїлем, - заявив Ердоган. - Ми докладемо зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури в Газі та відбудови зруйнованих шкіл, лікарень, об'єктів водопостачання та енергетики".
Раніше цього тижня Ердоган закликав прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу оголосити, чи має Ізраїль ядерну зброю і повернувся до цього питання у своїх коментарях журналістам, закликавши провести там інспекцію ядерної зброї.
"Як Туреччина, ми звертаємося з цим закликом. Ядерна зброя Ізраїлю має бути безсумнівно проінспектована, поки не стало надто пізно. Ми будемо стежити за цим", - сказав він.
Ердоган також повідомив, що сім'ї ізраїльтян, які перебувають у заручниках у терористичного угруповання ХАМАС, надіслали йому листа з проханням втрутитися, щоб забезпечити їхнє звільнення, і сказав, що турецька розвідка була залучена для вивчення цього питання.
- Раніше, 15листопада, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору", які захищають свої землі.
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