Ердоган заявив, що сприятиме відновленню інфраструктури Гази, якщо буде досягнуто припинення вогню

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Якщо буде досягнуто перемир'я, ми зробимо все необхідне, щоб компенсувати руйнування, завдані Ізраїлем, - заявив Ердоган. - Ми докладемо зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури в Газі та відбудови зруйнованих шкіл, лікарень, об'єктів водопостачання та енергетики".

Раніше цього тижня Ердоган закликав прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу оголосити, чи має Ізраїль ядерну зброю і повернувся до цього питання у своїх коментарях журналістам, закликавши провести там інспекцію ядерної зброї.

"Як Туреччина, ми звертаємося з цим закликом. Ядерна зброя Ізраїлю має бути безсумнівно проінспектована, поки не стало надто пізно. Ми будемо стежити за цим", - сказав він.

Ердоган також повідомив, що сім'ї ізраїльтян, які перебувають у заручниках у терористичного угруповання ХАМАС, надіслали йому листа з проханням втрутитися, щоб забезпечити їхнє звільнення, і сказав, що турецька розвідка була залучена для вивчення цього питання.