У 2008-му керівництво Ferrexpo ухвалило рішення щодо створення принципово нового підприємства. Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат (ЄГКЗ) у Полтавській області – перший успішний проєкт такого плану, реалізований за часів незалежної України. Його виробничі й адміністративно-побутові корпуси будували із урахуванням новітніх технологій. Промислова розробка родовища та видобуток залізної руди стартували вже за чотири роки, у 2012-му – за кращими світовими тенденціями.

Одним з ключових факторів, на який покладалися від початку, було залучення сучасної гірничої техніки провідних світових виробників. Перше гірниче обладнання – колісний грейдер марки САТ 16М та два гусеничні бульдозери САТ D10T виробництва Caterpillar – ЄГЗК отримав вже у жовтні 2008-го. У грудні того ж року на комбінаті розпочали перші розкривні роботи з залученням крокуючого екскаватору ЕШ-11/70.

Зі збільшенням обсягів виробництва поповнювався і парк гірничої техніки. У травні 2011-го відбувся запуск єдиного в Европі гідравлічного екскаватора Bucyrus RH-200, вже за рік на підприємстві запустили другий гідравлічний екскаватор-гігант – Bucyrus RH340 та парк кар’єрних автосамоскидів вантажопідйомністю 220 т марки Caterpillar 793D.

Комбінат оперує обладнанням брендів Caterpillar, Komatsu та Hitachi. Це 34- та 29-кубові екскаватори, 220-тонні автосамоскиди, яких не такбагать навіть у Європі

ЄГЗК має сучасні ремонтні підрозділи – цех з ремонту гірничого обладнання та цех внутрішньокар’єрних ремонтів, які обслуговують усю промислову техніку Ferrexpo. У 2021-му комбінат придбав обладнання для ремонту автосамоскидів (устаткування для заміни задніх мостів), якого більше немає ніде в Україні. І якщо раніше певні запчастини замінювали впродовж доби, то зараз це можливо всього за кілька годин.

Відлуння війни

Повномасштабне вторгнення РФ поставило перед галуззю складні проблеми – порушення логістичних ланцюжків, нестачу персоналу, перебої у постачанні електроенергії тощо.

У перші кілька місяців підприємству вдавалося працювати у звичному режимі, пізніше - поступово зменшуючи обсяги видобутку та переробки.

У жовтні 2022-го ЄГЗК, як і решта підприємств Ferrexpo, тимчасово перебував у простої через пошкодження енергетичної інфраструктури регіону, яке спричинили масовані російські атаки. Підприємство перелаштувало діяльність так, аби у роботі весь час був хоча б один із кар’єрів і щоб у середньому була задіяна чверть усієї наявної техніки.

"Протягом 2023 року ми змогли поступово нарощувати обсяги виробництва завдяки запуску другої технологічної лінії. Це дозволило фактично подвоїти продуктивність", – розповів Тарас Зінченко, в.о. генерального директора Єристівського ГЗК.

В той же час, на ЄГЗК працюють над тим, аби пришвидшити оборотність вагонів і, відповідно, терміни постачання окатків до замовників. Комбінату, як і усім підприємствам ГМК України, суттєво допомогло б відкриття українських чорноморських портів, що дозволило б збільшити виробничі потужності, постачати продукцію закордонним партнерам з меншими витратами. Це принесе більше прибутку для України та забезпечить збільшення інвестицій у найближчій перспективі.

Повномасштабне вторгнення РФ також поставило групу Ferrexpo перед кадровими проблемами: деякі фахівці виїхали за кордон, водночас майже 700 працівників трьох підприємств компанії, серед яких багато співробітників ЄГЗК, стали до лав ЗСУ. Загалом це представники критичних професій – слюсарі-ремонтники, електрогазозварники та водії.

Smart-рішення

Щоб на рівних конкурувати із великими світовими компаніями компанія Ferrexpo реалізувала на ЄКГЗ smart-рішення. У квітні 2019-го на ЄГЗК розпочали проєкт з переобладнання та модернізації бурових установок PitViper 275. Наразі підприємство оперує трьома установками, які віддалено керуються операторами-буровиками. Зокрема, машини взагалі без участі людини здатні виконувати ряд функцій, а також досягати максимальної точності буріння, підвищувати собівартість та ефективність ведення бурових робіт.

Рік по тому на підприємстві відкрили єдиний диспетчерський центр, який дозволяє у реальному часі контролювати гірничу техніку в обох кар’єрах, оперативно реагувати на ймовірні відхилення в роботі обладнання, краще планувати процес розкривних робіт та видобутку залізної руди.

"Мозковий центр" комбінату - єдиний диспетчерський центр



У 2021-му на ЄГЗК була побудована перша в Україні Private Networks e-LTE вартістю $1 млн (із вартістю ліцензії). Як розповіли на підприємстві, ця технологія в кар’єрі комбінату дуже подібна до тієї, що використовують провайдери мобільного зв’язку. Головна відмінність - це власна мережа Ferrexpo, її адмініструють співробітники компанії. Вона будувалася як інфраструктура для роботи безпілотного парку гірничої техніки.

Торік на шістьох автосамоскидах CAT 793D змонтували систему автоматизованого дистанційного керування ASI американського виробництва. Проте через вторгнення РФ проєкт з використанням у виробництві безпілотних автосамоскидів призупинили. Однією з причин є неможливість вчасно доставляти необхідні матеріали, запчастини та обладнання. Проте деяке обладнання зберігається, готове до повторного запуску проєкту.

Переможні плани

У 2022 році ЄГКЗ видобув понад 9131 тис. тонн залізної руди, завдяки чому загальний річний обсяг виробництва Ferrexpo склав 6,1 млн тонн залізорудних окатків. Проте найбільшим здобутком в умовах воєнного стану тут називають збереження свого підприємства: комбінат продовжує працювати, зменшив собівартість виробництва; поставки клієнтам скоротилися, зосереджуючись на клієнтах у Центрально-Східній Європі, тоді як раніше, до війни, продукція постачалася по всьому світу замовникам в Азії, на Близькому Сході та Північній Америці.

ЄГЗК продовжує відігравати значну роль для громад, в яких працює підприємство, регіону та країни в цілому, надає гуманітарну підтримку через більше ніж 70 соціальних проєктів та ініціатив.

Російське вторгнення призупинило інвестування низки проєктів, деякі довелося відкласти. У перспективі, коли бізнес відновить виробництво, підприємство стане важливим гравцем у відбудові України.

Зокрема, ЄГЗК планує активніше працювати над реалізацією проєктів зі зниження обсягів викидів вуглецю, зменшення використання дизпалива й переведення автосамоскидів на роботу від електротяги, інтелектуальних систем диспетчеризації електричних безпілотних самоскидів тощо, щоб забезпечити збереження бізнесу на рівні в авангарді технологічних досягнень і продовжує працювати як сучасна українська гірничодобувна компанія.

"Плани на найближче майбутнє прості – вийти на максимальні потужності виробництва й зберегти колектив. А ще аби мобілізовані працівники, які нині захищають Україну, повернулися живими, здоровими й далі працювали в нас на підприємстві", – резюмує Тарас Зінченко.