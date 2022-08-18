Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Як йдеться у повідомленні, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським винахідником і підприємцем Палмером Лакі.

"Палмер Лакі є засновником компанії Anduril Industries, яка займається розробкою технологічних рішень в оборонній сфері. Співрозмовники обговорили можливості застосування нових оборонних технологій для протидії російській агресії", - пише пресслужба ОП України.

Також Єрмак зауважив, що Україна потребує технологій, які прискорили б вигнання військ загарбника.

"Наприкінці зустрічі Андрій Єрмак подякував Палмеру Лакі за підтримку нашої держави та запросив його до співпраці з українськими компаніями", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Стартап оборонних технологій Anduril Палмера Лакі, який оцінюють у $8 млрд, озброює Україну і створює зброю майбутнього. Зокрема, йдеться про озброєні дрони, які за задумом у деяких випадках мають заміняти пілотовані винищувачі під час перехоплення порушників повітряного простору. Ще є великий дрон для спостережень, для якого не потрібна злітна смуга, оскільки він опускається і сідає вертикально та може літати на довгі відстані.

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