Єрмак запропонував прийняти документ, що стане "проміжним етапом" перед членством у НАТО

Про це він сказав під час дискусійної панелі на Мюнхенській безпековій конференції.

"Без України сьогодні ні Європейський Союз, ні НАТО не будуть достатньо сильними. У НАТО ще є шанс проявити відповідальність. Замість того, щоб говорити про те, що "двері відкриті для всіх", настав час відкрити їх для України. Це шанс для Альянсу стати на шлях реформування та підвищення ефективності", - зазначив Єрмак.

Окрім цього, він також запропонував Київський безпековий договір як проміжний етап до вступу в НАТО.

"Це комплексний, швидкий та дієвий механізм забезпечення безпеки України, який охоплює широке коло аспектів гарантій: військових, економічних, політичних, санкційних, інформаційних тощо", - сказав він.

Також Єрмак наголосив, що найкращою гарантією безпеки будь-якої держави є здатність до ефективної самооборони.

"Позбавлення агресора можливостей готувати та здійснювати агресію теж є потужним засобом підтримання миру", - додав він.