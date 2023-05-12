Про це пише Financial Times.

100-кілометровий кабель коштуватиме ЄС 45 мільйонів євро. Він з'єднає Європу з Кавказом і зменшить залежність від наземного оптоволоконного зв'язку, що проходить через Росію.

"ЄС і Грузія у 2021 році попередньо погодилися, що цей кабель є необхідністю, а конфлікт в Україні надав проєкту додаткового імпульсу, обґрунтувавши необхідність зменшити залежність від "зв'язків, які не є безпечними або стабільними", - ідеться у повідомленні.

Зараз проект перебуває на стадії розгляду.

"Британська телекомунікаційна корпорація Vodafone також має плани щодо прокладання підводного кабелю в Чорному морі", - зазначили джерела FT.