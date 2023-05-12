ЄС хоче прокласти новий інтернет-кабель через Чорне море, щоб зменшити залежність від інфраструктури РФ
Європейський Союз планує прокласти новий підводний інтернет-кабель через Чорне море, щоб покращити зв'язок із Грузією і зменшити таким чином залежність від інфраструктури, що проходить через Росію
Про це пише Financial Times.
100-кілометровий кабель коштуватиме ЄС 45 мільйонів євро. Він з'єднає Європу з Кавказом і зменшить залежність від наземного оптоволоконного зв'язку, що проходить через Росію.
"ЄС і Грузія у 2021 році попередньо погодилися, що цей кабель є необхідністю, а конфлікт в Україні надав проєкту додаткового імпульсу, обґрунтувавши необхідність зменшити залежність від "зв'язків, які не є безпечними або стабільними", - ідеться у повідомленні.
Зараз проект перебуває на стадії розгляду.
"Британська телекомунікаційна корпорація Vodafone також має плани щодо прокладання підводного кабелю в Чорному морі", - зазначили джерела FT.
- Міністр енергетики та навколишнього середовища Італії Пікетто Фратін заявив, що Італія змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулась залежності від Росії.
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