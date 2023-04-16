Про це міністр заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Якщо раніше 40% наших потреб у газі задовольняла Росія, то сьогодні ми отримуємо трохи більше 10%", - сказав Пікетто Фратін.

Він зазначив, що Італії вдалося позбутися газової залежності від Росії, збільшивши імпорт газу трубопроводом зі Сходу та Африки.

"Але справжньою гарантією є регазифікатори, які дозволять нам купувати газ за найкращою ціною у світі, в той час, як ми чекаємо, щоб розвивати все більше енергії з відновлюваних джерел і зрозуміти, коли можна буде реалізувати ядерну енергетику четвертого покоління", - наголосив міністр.