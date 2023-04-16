Залежність від Москви подолано домовленостями щодо африканського газу, - міністр енергетики Італії
Міністр енергетики та навколишнього середовища Італії Пікетто Фратін заявив, що Італія змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулась залежності від Росії
Про це міністр заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Якщо раніше 40% наших потреб у газі задовольняла Росія, то сьогодні ми отримуємо трохи більше 10%", - сказав Пікетто Фратін.
Він зазначив, що Італії вдалося позбутися газової залежності від Росії, збільшивши імпорт газу трубопроводом зі Сходу та Африки.
"Але справжньою гарантією є регазифікатори, які дозволять нам купувати газ за найкращою ціною у світі, в той час, як ми чекаємо, щоб розвивати все більше енергії з відновлюваних джерел і зрозуміти, коли можна буде реалізувати ядерну енергетику четвертого покоління", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.
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