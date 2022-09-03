ЄС має бути готовим до тривалого перебування мільйонів українських біженців, - дослідження
Євросоюз має підготуватися до довгострокового захисту мільйонів українців, які через війну були змушені покинути свої домівки
Такого висновку дійшли експерти Інституту Клінгендала (Нідерланди), які спостерігають за міграційними потоками в Європі після 24 лютого, повідомляє NOS.
"Нідерланди та ЄС мають підготуватися до довгострокового захисту мільйонів українських біженців, а не зосереджуватися на тимчасовому притулку в кризових ситуаціях", - вказують експерти, пояснюючи, що Європа реалізує найбільшу місію щодо захисту біженців з часів Другої світової війни.
У зв'язку з цим вони закликають до швидких дій на європейському та національному рівнях.
Як відомо, щоб полегшити навантаження на системи надання притулку в Європі, українські біженці тепер можуть посилатися на директиву про тимчасовий захист, що надає їм статус захисту максимум на один рік з можливістю продовження до трьох років.
"Багато людей збираються залишатися значно довше. Тому важливо, аби ми бачили, що країни збираються з цим робити. Наразі політика надто зосереджена на тимчасовому притулку", - зазначила дослідниця Моніка Сі Дхіан Хо.
За її словами, у довгостроковій перспективі також необхідна двостороння політика для біженців, які залишаються, і тих, хто хоче повернутися.
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