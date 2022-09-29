ЄС може заборонити росіянам користуватися криптовалютою, - Bloomberg
Компаніям Європи можуть заборонити надавати криптогаманці, облікові записи або послуги зі зберігання криптовалюти для росіян в рамках восьмого пакета санкцій проти РФ
Про це повідомили в Bloomberg.
Зазначається, що в рамках восьмого пакета санкцій ЄС проти Росії, європейським компаніям можуть заборонити надавати криптогаманці, послуги зі зберігання криптовалюти або облікові записи для росіян.
Раніше ж криптобіржі, включно з Binance, в рамках вимоги ЄС, встановили ліміт на зберігання криптоактивів для росіян із сумарною вартістю до 10 тисяч євро. Тепер попередній ліміт можуть скасувати, оскільки росіянам можуть заборонити зберігати та купувати криптовалюту взагалі.
Таким чином ЄС спробує зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти Росії обмежень.
- 28 серпня Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії. Він міститиме нові заборони на імпорт російської продукції, обмеження цін на нафту та заборону громадянам ЄС входити в керівні органи російських державних компаній. Крім того, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розповів, що Євросоюз готує санкції проти людей, які допомагали оминати європейські обмеження проти Росії. Це можуть бути не лише громадяни РФ.
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