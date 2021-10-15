ЄС може запровадити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в листопаді, - DW

Про це заявив неназваний високопосадовець ЄС виданню DW.



"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді", - заявило джерело.



Євросоюз уже запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.



У списку перебувають 166 фізичних осіб, а також 15 установ і підприємств.

У червні ЄС також запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Серед них - часткові обмеження на імпорт з країни калійних добрив і нафтопродуктів.

