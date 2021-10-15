ЄС може запровадити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в листопаді, - DW
П'ятий пакет санкцій Євросоюзу щодо Білорусі може бути запроваджено у листопаді
Про це заявив неназваний високопосадовець ЄС виданню DW.
"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді", - заявило джерело.
Євросоюз уже запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
У списку перебувають 166 фізичних осіб, а також 15 установ і підприємств.
У червні ЄС також запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Серед них - часткові обмеження на імпорт з країни калійних добрив і нафтопродуктів.
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