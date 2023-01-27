ЄС на пів року продовжив санкції проти РФ, введені через агресію в Україні
Європейський Союз продовжив економічні санкції через військову агресію Росії проти України до 31 липня 2023 року
Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 27 січня, Рада Євросоюзу.
"Рада вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.
У Раді ЄС нагадали, що санкції, вперше запроваджені 2014 року у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, значно розширили з лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Наразі санкції охоплюють широкий спектр галузевих заходів, включаючи обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, де-SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації", – додали в Раді ЄС.
Окрім економічних санкцій проти Російської Федерації, діють також інші обмежувальні заходи ЄС у відповідь на агресію Росії проти України. Серед них: обмеження економічних відносин із незаконно анексованим Кримом і містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.
"Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосили в Раді Євросоюзу.
- Як повідомила 20 січня агенція Reuters із посиланням на дипломатичні джерела, країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії. Планується, що він набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну
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