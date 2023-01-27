ЄС на пів року продовжив санкції проти РФ, введені через агресію в Україні 

Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 27 січня, Рада Євросоюзу.

"Рада вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС нагадали, що санкції, вперше запроваджені 2014 року у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, значно розширили з лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Наразі санкції охоплюють широкий спектр галузевих заходів, включаючи обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, де-SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації", – додали в Раді ЄС.

Окрім економічних санкцій проти Російської Федерації, діють також інші обмежувальні заходи ЄС у відповідь на агресію Росії проти України. Серед них: обмеження економічних відносин із незаконно анексованим Кримом і містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

"Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосили в Раді Євросоюзу.

Як повідомила 20 січня агенція Reuters із посиланням на дипломатичні джерела, країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії. Планується, що він набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну

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