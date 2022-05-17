ЄС не допустить, щоб в України закінчилась зброя, - Боррель

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі після завершення Ради міністрів ЄС, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що військова підтримка України сягне 2 млрд від ЄС, не враховуючи допомогу окремих країн союзу.

"Це набагато більше, ніж люди думають. Європейці допомагатимуть до кінця", - підкреслив чиновник.

Він висловив переконання, що європейська зброя відіграє важливу роль, а також розуміння того, що її запаси треба поповнювати, в той же час поставки продовжуються та розширюються.

За його оцінкою, війна "перебуває в поворотній точці", тому що на сході ЗСУ ідуть у контрнаступ.

"Ми не можемо допустити, щоб в України закінчилося озброєння. І не допустимо цього", - підкреслив Боррель .

Високий представник ЄС зазначив, що якщо правдою є те, що Росія втратила близько 15% особового складу військ на початку війни, то це є світовим рекордом втрат армії, яка вторглась і атакує

"Я не знаю, чи зможуть вони поповнити запаси, але масштаби втрат російської армії дійсно вражають", - зазначив він.

Боррель 13 березня повідомив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки.