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ЄС надасть Україні нову військову допомогу на суму €500 млн, - Боррель

13 травня, 2022 п'ятниця
11:52
Економіка Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель у п'ятницю, 13 березня, повідомив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки. Також він впевнений, що найближчими днями можна буде досягти домовленостей щодо ембарго на імпорт нафти з Росії

Про це пише Reuters. 

За словами представника Європейського Союзу з питань закордонних справ, військова підтримка буде спрямована на важкі озброєння, такі як танки та артилерія, і збільшить допомогу, яку надали раніше, до 2 мільярдів євро.

"Новий імпульс для військової підтримки. Це буде посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", - сказав він.

Також Боррель сказав, що він оптимістично налаштований щодо того, що ембарго ЄС на російську нафту. Його можуть узгодити найближчими днями. 

"Я впевнений, що у нас буде домовленість. Вона нам потрібна, і вона у нас буде. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", - додав він.

  • Речниця Єврокомісії запевнила, що 11 травня, Європейська комісія ухвалила рішення про другий транш програми надзвичайної макрофінансової допомоги Україні. €600 млн Україна отримає до 20 травня цього року.

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