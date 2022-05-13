ЄС надасть Україні нову військову допомогу на суму €500 млн, - Боррель

Про це пише Reuters.

За словами представника Європейського Союзу з питань закордонних справ, військова підтримка буде спрямована на важкі озброєння, такі як танки та артилерія, і збільшить допомогу, яку надали раніше, до 2 мільярдів євро.

"Новий імпульс для військової підтримки. Це буде посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", - сказав він.

Також Боррель сказав, що він оптимістично налаштований щодо того, що ембарго ЄС на російську нафту. Його можуть узгодити найближчими днями.

"Я впевнений, що у нас буде домовленість. Вона нам потрібна, і вона у нас буде. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", - додав він.

Речниця Єврокомісії запевнила, що 11 травня, Європейська комісія ухвалила рішення про другий транш програми надзвичайної макрофінансової допомоги Україні. €600 млн Україна отримає до 20 травня цього року.

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