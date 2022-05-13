ЄС надасть Україні нову військову допомогу на суму €500 млн, - Боррель
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель у п'ятницю, 13 березня, повідомив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки. Також він впевнений, що найближчими днями можна буде досягти домовленостей щодо ембарго на імпорт нафти з Росії
Про це пише Reuters.
За словами представника Європейського Союзу з питань закордонних справ, військова підтримка буде спрямована на важкі озброєння, такі як танки та артилерія, і збільшить допомогу, яку надали раніше, до 2 мільярдів євро.
"Новий імпульс для військової підтримки. Це буде посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", - сказав він.
Також Боррель сказав, що він оптимістично налаштований щодо того, що ембарго ЄС на російську нафту. Його можуть узгодити найближчими днями.
"Я впевнений, що у нас буде домовленість. Вона нам потрібна, і вона у нас буде. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", - додав він.
- Речниця Єврокомісії запевнила, що 11 травня, Європейська комісія ухвалила рішення про другий транш програми надзвичайної макрофінансової допомоги Україні. €600 млн Україна отримає до 20 травня цього року.
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