Про це інформує видання Politico.

Високопосадовці ЄС стурбовані бажанням лідера турецької опозиції Кемаля Киличдароглу активізувати переговори про вступ Туреччини до ЄС. Це може ускладнити дуже делікатні дебати про розширення у контексті приєднання до блоку України. Це пов'язано з тим, що дехто в Брюсселі, а також у багатьох столицях ЄС дотримується думки, що ціною прийняття України, поряд із Західними Балканами, в ЄС може бути необхідність чітко заявити, що Туреччина ніколи не приєднається до блоку.

"У певний момент нам доведеться прояснити, що Україна та Західні Балкани – це останнє розширення. Неможливо, щоб ЄС був здатний прийняти і Туреччину, і Україну. Ринок цього не витримає", – цитує видання слова джерела.

Зазначено, що публічно лідери ЄС вітатимуть Киличдароглу на посаді президента у разі перемоги. Вони також підтримали б його програму реформ і висловили бажання працювати з ним більш конструктивно. Але війна в Україні зробила Туреччину менш пріоритетною для ЄС.