ЄС не зможе одночасно прийняти і Туреччину, і Україну, - Politico
Доєднання до ЄС України та Західних Балкан стане останнім розширенням для Союзу, - вважають високопосадовці
Про це інформує видання Politico.
Високопосадовці ЄС стурбовані бажанням лідера турецької опозиції Кемаля Киличдароглу активізувати переговори про вступ Туреччини до ЄС. Це може ускладнити дуже делікатні дебати про розширення у контексті приєднання до блоку України. Це пов'язано з тим, що дехто в Брюсселі, а також у багатьох столицях ЄС дотримується думки, що ціною прийняття України, поряд із Західними Балканами, в ЄС може бути необхідність чітко заявити, що Туреччина ніколи не приєднається до блоку.
"У певний момент нам доведеться прояснити, що Україна та Західні Балкани – це останнє розширення. Неможливо, щоб ЄС був здатний прийняти і Туреччину, і Україну. Ринок цього не витримає", – цитує видання слова джерела.
Зазначено, що публічно лідери ЄС вітатимуть Киличдароглу на посаді президента у разі перемоги. Вони також підтримали б його програму реформ і висловили бажання працювати з ним більш конструктивно. Але війна в Україні зробила Туреччину менш пріоритетною для ЄС.
- Італійський президент Серджіо Маттарелла під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем заявив, що підтримує приєднання України до Євросоюзу в найкоротші терміни.
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