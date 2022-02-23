Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання "Л/ДНР"

ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання "Л/ДНР"

23 лютого, 2022 середа
18:11
Світ санкції проти рф

Євросоюз офіційно ухвалив санкції проти Росії за визнання "незалежності" угруповань "ДНР" та "ЛНР"

Про це повідомляє пресреліз Ради Європи.

Разом із сьогоднішніми додатковими списками санкції ЄС проти Росії за порушення територіальної цілісності України стосуватимуться 555 фізичних та 52 юридичних осіб.

Узгоджений у середу, 23 лютого, пакет включає:

  • Санкції проти всіх 351 депутатів Держдуми Росії, які проголосували 15 лютого за звернення до президента Путіна визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР";
  • обмежувальні заходи щодо 27 високопоставлених осіб та організацій, які зіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності України. До них належать чиновники; банки та бізнесмени/олігархи, які фінансово чи матеріально підтримують російські операції на території "Л/ДНР" або отримують від них вигоду; старші військові, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях; особи, відповідальні за ведення війни з дезінформацією проти України.
  • заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей, обмеження на торгівлю та інвестиції, пов’язані з окремими галузями економіки, заборону на надання туристичних послуг та заборону на експорт окремих товарів і технологій;
  • галузеву заборону на фінансування Російської Федерації, її уряду та Центрального банку.

Списки з іменами осіб, які потрапляють під дію санкцій, будуть незабаром опубліковані. Раніше ЗМІ повідомляли, що нові санкції стосуватимуться міністра оборони Росії Сергія Шойгу, голови адміністрації президента РФ Антона Вайно, начальників штабів ВМФ Росії, російського "Агентства інтернет-досліджень" та інших високопоставлених чиновників.

Обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, заборона на поїздки, що застосовується до перелічених осіб, забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС.

"ЄС закликає Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, виконати свої зобов’язання, дотримуватись міжнародного права та повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі", - наголошується у заяві.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
агресія Росії
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
путлер
Автор Віталій Портников
22 лютого, 2022 вiвторок
Віталій Портников: Він буде воювати
санкції проти РФ
22 лютого, 2022 вiвторок
Угорщина, Австрія та Італія не підтримали жорсткі санкції ЄС проти РФ за визнання "Л/ДНР", - ЗМІ
22 лютого, 2022 вiвторок
РФ на Радбезі ООН заявила, що визнання "ЛДНР" не змінює Мінських угод і звинуватила Україну в обстрілах на Донбасі
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.18
    Купівля 29.18
    Продаж 30.06
  • EUR
    Купівля 33.05
    Продаж 34.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 лютого
18:59
підроблений паспорт
Кабмін скасував вимогу обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома" для українців, які повертаються з-за кордону
18:53
Порошенко
Порошенко взяв участь у надзвичайному саміті Європейської народної партії
18:52
Федір Веніславський
Військовозобов'язаним та призовникам на час надзвичайного стану заборонять виїзд з України, - нардеп-"слуга" Веніславський
18:41
Фінляндія
Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова
18:32
"Маріуполь" оголосив про трансфер трьох футболістів "Шахтаря"
18:28
ООС ЗСУ
В зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав бойове травмування, росіяни здійснили 59 обстрілів
18:20
Прикордонні сервісні зони
Польща планує прискорити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
18:08
Ferrexpo Костянтина Жеваго авансом сплатить мільярд гривень податку на прибуток
18:08
Ганна Гопко
Важливими є подальші рішення про блокування "гаманців" Путіна, - Ганна Гопко
18:07
Кулеба
Кулеба в ООН: сам Путін не зупиниться, Україна потребує допомоги і чекає конкретних дій проти воєнної машини РФ
17:48
Мирон Маркевич
Очі у Путіна неадекватні, від нього все можна очікувати, - футбольний тренер Маркевич
17:48
Укрзалізниця
В Україні транспортне сполучення зі сходом працює у штатному режимі, - Мінінфраструктури
17:46
Носоріг
По 10 гривень з кожного квитка: частина грошей від прокату фільму "Носоріг" Сенцова підуть на допомогу українській армії
17:44
газ
Проти "Оператора ГТС" ведуть кампанію по дискредитації, - заступниця гендиректора
17:42
Бен Уоллес
Британія вже "надирала зад" Росії у Кримській війні, і ми завжди можемо повторити, - Воллес
17:30
капелан Андрій Зелінський
Отець Андрій Зелінський: "Завжди можна знайти для себе місце на своєму фронті"
17:15
прикордонники
"Ніхто не тікатиме". Як у прикордонних волинських селах відреагували на запровадження особливого режиму
17:12
Обстріл
Росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку
17:12
Ексклюзив
Костянтин Москалець: Війна і література
17:10
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
ЄС рекомендує з 1 березня дозволити в'їзд туристам, щепленим будь-якою схваленою ВООЗ вакциною
17:09
газ
Транзит російського газу для України – це лінія загальної оборони – заступниця гендиректора "Оператора ГТС"
17:09
хакер
Сайти органів влади України зазнали масової кібератаки, - Федоров
16:59
росія танк
Через важкі умови війська РФ на кордоні України скоро потрібно буде перемістити, - західні експерти
16:58
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу відмовився від бою з Усиком
16:51
Мирослава Майніна
Надзвичайний стан наразі є превентивним заходом, щоб пришвидшити реагування органів влади і оборонних відомств, - політологиня
16:48
Американська співачка Шер публічно підтримала Україну на тлі російської агресії
16:47
Протест українців в Токіо
"Путін, геть з України": українці в Токіо влаштували акцію протесту
16:42
Кулеба
"Санкційне турне": Кулеба розповів про заходи США, ЄС і країн G7 зі стримування Путіна та підтримки України
16:27
Борис Джонсон
На тлі "дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії": Джонсон анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні
16:26
Руслан Стефанчук
"Дотримуйтеся кібергігієни": Стефанчук заявив про спробу хакерів із Москви зламати акаунти його сім'ї та заблокувати банківські картки
16:23
Кулеба
Сьогодні ООН або захистить свої принципи, або перетвориться на Лігу націй, - Кулеба про засідання Генасамблеї щодо агресії РФ проти України
16:22
путлер шойгу
ЄС планує ввести санкції проти міністра оборони РФ, - ЗМІ
16:19
Анатолій Баронін
"Лише повна руйнація російської економіки демонтує кремлівський режим", – Анатолій Баронін про санкції проти РФ
16:06
Денис Пушилін
"Не на тому етапі": ватажок "ДНР" Пушилін про можливі плани захопити всю Донецьку область
16:05
СБУ
Надзвичайний стан дає додаткові інструменти для знешкодження провокацій РФ, це необхідне та виважене рішення, - СБУ
16:05
Росія почала евакуйовувати з України своїх дипломатів
16:01
Наталія Добринська
Моя стрічка "перефарбувалася" у синьо-жовті кольори та заговорила українською, - олімпійська чемпіонка розповіла, як Україна згуртувалася перед загрозою
15:56
Ґітанас Науседа
"Лише сильна відповідь припинить ескалацію": Науседа закликав НАТО "подати чіткий сигнал", що жодна країна не має права забороняти іншій вступити до Альянсу
15:36
Литва солдат
Литва надасть Україні озброєння та засоби цивільного захисту на €1,8 млн
15:33
Анджей Дуда
Україна заслуговує статус держави-кандидата на членство в ЄС, - Дуда
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV