ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання "Л/ДНР"
Євросоюз офіційно ухвалив санкції проти Росії за визнання "незалежності" угруповань "ДНР" та "ЛНР"
Про це повідомляє пресреліз Ради Європи.
Разом із сьогоднішніми додатковими списками санкції ЄС проти Росії за порушення територіальної цілісності України стосуватимуться 555 фізичних та 52 юридичних осіб.
Узгоджений у середу, 23 лютого, пакет включає:
- Санкції проти всіх 351 депутатів Держдуми Росії, які проголосували 15 лютого за звернення до президента Путіна визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР";
- обмежувальні заходи щодо 27 високопоставлених осіб та організацій, які зіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності України. До них належать чиновники; банки та бізнесмени/олігархи, які фінансово чи матеріально підтримують російські операції на території "Л/ДНР" або отримують від них вигоду; старші військові, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях; особи, відповідальні за ведення війни з дезінформацією проти України.
- заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей, обмеження на торгівлю та інвестиції, пов’язані з окремими галузями економіки, заборону на надання туристичних послуг та заборону на експорт окремих товарів і технологій;
- галузеву заборону на фінансування Російської Федерації, її уряду та Центрального банку.
Списки з іменами осіб, які потрапляють під дію санкцій, будуть незабаром опубліковані. Раніше ЗМІ повідомляли, що нові санкції стосуватимуться міністра оборони Росії Сергія Шойгу, голови адміністрації президента РФ Антона Вайно, начальників штабів ВМФ Росії, російського "Агентства інтернет-досліджень" та інших високопоставлених чиновників.
Обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, заборона на поїздки, що застосовується до перелічених осіб, забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС.
"ЄС закликає Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, виконати свої зобов’язання, дотримуватись міжнародного права та повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі", - наголошується у заяві.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок президент США Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР". Також санкції проти Москви ввела Австралія, Японія та Канада.
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