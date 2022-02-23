ЄС планує ввести санкції проти міністра оборони РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова чиновників.



Нові санкції ЄС проти Росії будуть спрямовані на очільника міністерства оборони Росії Сергія Шойгу і російське "Агентство інтернет-досліджень", проти якого вже ввів санкції Вашингтон за розпалювання ворожнечі під час виборів у США 2016 року. Також до списку потрапили голова адміністрації президента РФ Антон Вайно, начальники штабів ВМФ Росії та деякі інші високопоставлені чиновники.



Санкції, які мають набути чинності вже сьогодні, 23 лютого, є частиною першої хвилі обмежень з боку ЄС у відповідь на визнання Росією цього тижня "ДНР" та "ЛНР" та розміщення російських військ у цьому районі.



Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі нової агресії проти України Путіну можуть заборонити поїздки до країн Євросоюзу та заморозити активи.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb