ЄС планує ввести санкції проти міністра оборони РФ, - ЗМІ
Євросоюз має намір ввести санкції проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу та російського "Агентства інтернет-досліджень"
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова чиновників.
Нові санкції ЄС проти Росії будуть спрямовані на очільника міністерства оборони Росії Сергія Шойгу і російське "Агентство інтернет-досліджень", проти якого вже ввів санкції Вашингтон за розпалювання ворожнечі під час виборів у США 2016 року. Також до списку потрапили голова адміністрації президента РФ Антон Вайно, начальники штабів ВМФ Росії та деякі інші високопоставлені чиновники.
Санкції, які мають набути чинності вже сьогодні, 23 лютого, є частиною першої хвилі обмежень з боку ЄС у відповідь на визнання Росією цього тижня "ДНР" та "ЛНР" та розміщення російських військ у цьому районі.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі нової агресії проти України Путіну можуть заборонити поїздки до країн Євросоюзу та заморозити активи.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок президент США Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР". Також санкції проти Москви ввела Австралія, Японія та Канада.
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