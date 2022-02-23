Перший пакет санкцій ЄС проти Росії набуває чинності 23 лютого
23 лютого набуде чинності перший обмежений раунд санкцій Євросоюзу проти Росії після визнання Кремлем "незалежності" ОРДЛО
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву дипломата ЄС.
Зазначається, що в ЄС вирішили не вводити санкції проти самого Путіна, а натомість занести в чорний список усіх членів нижньої палати російського парламенту, які проголосували за визнання ОРДЛО. Санкції заморожують будь-які активи, які вони мають в ЄС, і забороняють їм поїздки до європейських країн.
Також обмеження будуть спрямовані на банки, причетні до фінансування "Л/ДНР". Вплив нових санкцій на банки та обмеження на здатність російського уряду залучати капітал на фінансових ринках ЄС, ймовірно, буде обмеженим.
Зазначається, що Захід наразі вважає за краще зберігати набагато більші пакети санкцій, які вони запланували, на випадок подальшої ескалації з боку РФ.
Санкції набудуть чинності відразу після офіційної публікації ЄС.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок президент США Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР". Також санкції проти Москви ввела Австралія, Японія та Канада.
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