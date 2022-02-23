Перший пакет санкцій ЄС проти Росії набуває чинності 23 лютого

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву дипломата ЄС.



Зазначається, що в ЄС вирішили не вводити санкції проти самого Путіна, а натомість занести в чорний список усіх членів нижньої палати російського парламенту, які проголосували за визнання ОРДЛО. Санкції заморожують будь-які активи, які вони мають в ЄС, і забороняють їм поїздки до європейських країн.



Також обмеження будуть спрямовані на банки, причетні до фінансування "Л/ДНР". Вплив нових санкцій на банки та обмеження на здатність російського уряду залучати капітал на фінансових ринках ЄС, ймовірно, буде обмеженим.



Зазначається, що Захід наразі вважає за краще зберігати набагато більші пакети санкцій, які вони запланували, на випадок подальшої ескалації з боку РФ.



Санкції набудуть чинності відразу після офіційної публікації ЄС.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb