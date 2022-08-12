Про це ДПСУ інформує у фейсбуці.

Зазначається, що катери надані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується IOM Ukraine (Міжнародна організація з міграції).

Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб. Судно оснащене рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.

Крім того, минулого року в рамках цього ж проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC. Як передає ДПСУ, катери показали високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.