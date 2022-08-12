ЄС передав Україні 4 патрульні катери UMS – 425CC для охорони держкордону
Білгород-Дністровський прикордонний загін, що на Одещині, одержав від Євросоюзу чотири нових патрульних катери UMS – 425CC загальною вартістю 2,2 млн грн
Про це ДПСУ інформує у фейсбуці.
Зазначається, що катери надані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується IOM Ukraine (Міжнародна організація з міграції).
Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб. Судно оснащене рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.
Крім того, минулого року в рамках цього ж проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC. Як передає ДПСУ, катери показали високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.
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