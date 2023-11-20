ЄС планує надати Польщі $5,7 млрд, щоб зменшити її залежність від енергоносіїв РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

Максимальна сума безумовного попереднього фінансування, яке ЄС планує виділити Польщі, становить п’яту частину сукупних 2,8 млрд євро ($3 млрд) грантів і 23 млрд євро ($24,5 млрд) додаткових позик, запитуваних у серпні в рамках так званого розділу RepowerEU. Тобто всього ЄС планує виділити 5,2 млрд євро.

Польща зможе отримати доступ до коштів після того, як міністри фінансів ЄС підтвердять рекомендацію Єврокомісії, що очікується на їхньому засіданні 8 грудня. Остаточна сума також має бути затверджена міністрами.

"У такому випадку Комісія здійснить до двох платежів попереднього фінансування на загальну суму до 20% від додаткового фінансування, запитуваного державою-членом для фінансування свого розділу REPowerEU", — сказав речник Комісії.

Польща запросила загалом близько 60 млрд євро грантів і позик у рамках фонду відновлення після пандемії ЄС і спеціального інструменту, створеного після вторгнення Росії в Україну.

Виконавча влада відмовилася виділити більшу частину коштів, доки уряд у Варшаві не скасує деякі з найбільш спірних елементів своєї судової реформи, яка посилює політичний вплив на суддів.