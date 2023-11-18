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У Польщі створили парламентську групу щодо репарацій від РФ та ФРН за Другу світову війну

18 листопада, 2023 субота
03:58
Світ Польща

Міністерство закордонних справ Польщі створило парламентську групу, яка займатиметься питаннями отримання репарацій від Німеччини та Росії

Про це у четвер, 16 листопада, повідомив заступник міністра польського зовнішньополітичного відомства Аркадіуш Мулярчик, інформує "Німецька хвиля".

"Відповідно до постанови Сейму <…> ми створили Парламентську групу з питань репарацій, компенсацій та відшкодувань, що належать Польщі від Німеччини, та оцінки суми компенсацій, що належать Польщі від Росії за збитки, завдані під час Другої світової війни", - написав Мулярчик у соцмережі Х.

Тема отримання Польщею репарацій "продовжуватиметься і, звичайно, не зникне з національної та міжнародної політичної сцени", додав заступник міністра.

Раніше про намір вимагати репарації від Москви говорив голова відділу міжнародної політики канцелярії глави Польщі Марчін Пшидач. Спочатку Варшава має намір розв'язувати це питання з Німеччиною, а згодом - з Росією.

Восени 2022 року влада Польської республіки представила тритомну доповідь про втрати, понесені країною внаслідок нападу нацистської Німеччини та німецької окупації у 1939-1945 роках. Загальна сума становила 6,2 трильйона злотих (близько 1,3 трильйона євро).

У січні Польща звернулася до Конгресу США із проханням допомогти отримати військові репарації від Німеччини. За словами Аркадіуша Мулярчика, Варшава розраховує на підтримку Вашингтона щодо цього питання.

Тим часом Берлін вважає питання з виплатою Польщі репарацій давно врегульованим, про що уряд Німеччини заявляв неодноразово. Так, у січні 2023 року МЗС Німеччини направило Варшаві дипломатичну ноту, в якій вказується, що "федеральний уряд, як і раніше, вважає питання про репарації та конфіскації часів війни остаточно врегульованим, і уряд ФРН не має наміру вступати в переговори з цього питання". У Берліні наголошують, це питання вже врегульовано в рамках договору 2+4 (ФРН, НДР та чотири країни-переможниці у Другій світовій війні - СРСР, США, Великобританія та Франція) про зовнішньополітичні аспекти возз'єднання Німеччини.

У травні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова попередила польську владу, що, висуваючи до Росії вимоги про репарації, вони ризикують "догратися".

Після 04:00 у північних областях та Києві вдруге оголошено повітряну тривогу.

  • У жовтні 2022 року Польща висунула вимогу до Росії щодо компенсації збитків, які завдала влада Радянського Союзу під час Другої світової війни.
  • У січні Польща звернулася до керівництва ООН за підтримкою в питанні репарацій від Німеччини за Другу світову.
  • 1 вересня в ході відзначення річниці початку Другої світової війни прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща вимагає репарацій від Німеччини.
Росія
Польща
Німеччина
Друга світова війна
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