Польща звернулася до керівництва ООН за підтримкою в питанні репарацій від Німеччини за Другу світову
Польща звернулась до ООН з проханням підтримати ініціативу щодо виплати Німеччиною воєнних репарацій за шкоду, нанесену під час Другої світової війни
Про це розповідає "Укрінформ".
З такою заявою під час пресконференції у Варшаві виступив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.
“Я звертаюся до лідерів ООН про співпрацю і підтримку наших зусиль щодо отримання воєнних відшкодувань, завданих Польщі Німеччиною”, - заявив Мулярчик.
За словами заступника, Німеччина не співпрацює з Польщею щодо цього питання. Мулярчик повідомив, що Польща три місяці тому направила до Німеччини дипломатичну ноту у справі відшкодувань, але не отримала офіційної відповіді, тож країна підняла його на міжнародний рівень.
У Польщі заявили, що звернуться до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Голови Генсамблеї ООН Чаби Кьорьоші, Голови Ради ООН з прав людини Вацлава Балека та Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Окрім того, країна хоче провести інформаційну кампанію де пояснить, чому Німеччина має виплатити репарації.
Мулярчик також наголосив, що Варшава ніколи не відмовлялася від німецьких репарацій і ніколи їх не отримувала.
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