Про це розповідає "Укрінформ".

З такою заявою під час пресконференції у Варшаві виступив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.

“Я звертаюся до лідерів ООН про співпрацю і підтримку наших зусиль щодо отримання воєнних відшкодувань, завданих Польщі Німеччиною”, - заявив Мулярчик.

За словами заступника, Німеччина не співпрацює з Польщею щодо цього питання. Мулярчик повідомив, що Польща три місяці тому направила до Німеччини дипломатичну ноту у справі відшкодувань, але не отримала офіційної відповіді, тож країна підняла його на міжнародний рівень.

У Польщі заявили, що звернуться до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Голови Генсамблеї ООН Чаби Кьорьоші, Голови Ради ООН з прав людини Вацлава Балека та Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Окрім того, країна хоче провести інформаційну кампанію де пояснить, чому Німеччина має виплатити репарації.

Мулярчик також наголосив, що Варшава ніколи не відмовлялася від німецьких репарацій і ніколи їх не отримувала.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що резолюція ООН про репарації від Росії за війну в Україні "не має юридичної сили.

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