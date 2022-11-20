У Росії заявили, що резолюція ООН про репарації для України "не має юридичної сили"

Про це повідомляють пропагандистські видання країни-агресора.



Він вважає, що резолюція є виключно політичною заявою і "не отримає ніякого продовження".



"Ця резолюція не має жодної юридичної сили. Тому ми розцінюємо це як політичну заяву, яка не матиме продовження", - сказав Сілуанов.

Нагадаємо, у понеділок, 14 листопада 2022 року, Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про створення механізму компенсації Росією збитків, завданих Україні.

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