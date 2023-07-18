ЄС планує продовжувати спільні закупівлі неросійського газу, - Bloomberg
Євросоюз хоче зробити постійними спільні закупівлі газу, які були антикризовим заходом після відмови від російського імпорту
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ Єврокомісії.
Зазначається, що виконавчий орган влади Євросоюзу пропонує зробити поточні антикризові заходи зі спільних закупівель газу довгостроковим рішенням, де російський газ, як і раніше, купувати не будуть.
Згідно з документом, ці заходи також можуть включати інші енергетичні товари або послуги, такі як уловлення та зберігання вуглецю – процес, що включає відокремлення вуглецю від промислових та енергетичних джерел, а також транспортування до місця зберігання та довгострокову ізоляцію його від атмосфери.
Уточнюється, що участь у платформі спільних закупівель буде добровільною, за винятком випадку чергової енергетичної кризи, коли ЄС може піти на формування спільного попиту.
Віцепрезидент Комісії Марош Шефчович підкреслив, що ця платформа може також дозволити купувати водень та слугувати зразком для закупівлі критично важливої сировини, необхідної для чистих технологій.
Згідно з документом, ця пропозиція буде включена до пакета водню та декарбонізації, який наразі обговорюється країнами-членами та Європейським парламентом.
- Нагадаємо, у березні лідери країн ЄС узгодили революційне рішення про спільну закупівлю неросійського газу, яке докорінно змінює енергетичний ринок Європи. Метою такого рішення є унеможливлення Росії здійснювати свою політику, пропонуючи окремим країнам ЄС енергоресурси за заниженими цінами, а натомість вимагати політичних поступок.
- Раніше стало відомо, що у цьому процесі братиме участь і Україна. У результаті наша держава отримала 100% обсягу газу, що був замовлений завдяки її участі у Платформі ЄС зі спільної закупівлі.
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