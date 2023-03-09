Україна візьме участь у спільній закупівлі газу з країнами Європейського Союзу, - єврокомісар
Комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що України візьме участь у спільній закупівлі газу з Європейським Союзом
Про це інформує The Guardian.
У четвер, 9 березня, на зустрічі законодавців Євросоюзу Сімсон розповіла, що Україна візьме участь у схемі щодо закупівлі газу з країнами ЄС.
"Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу", - сказала комісар ЄС з питань енергетики.
Повідомляється, що країни Європейського Союзу планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже влітку 2023 року.
- Нагадаємо, за зиму ціна на газ у Європі скоротилася втричі. Зниження цін відбулося на тлі аномально теплої зими в європейських країнах та високої заповненості газових сховищ. 27 грудня до закриття торгів на хабі TTF у Нідерландах ціна на газ виявилася нижчою за 850 доларів за тисячу кубометрів - уперше з 22 лютого
- Також ціни на природний газ на українському ринку на торгах 28 лютого вперше за 1,5 року впали нижче 20 тис. грн за тисячу кубометрів.
- 4 березня стало відомо, що вартість газу в Європі в ході торгів опустилася нижче за $500 за 1 тис. куб. м вперше з 23 серпня 2021 року.
- Завдяки зусиллям громадян та бізнесу в країнах-членах Європейського Союзу енергетичний шантаж блоку з боку Росії провалився.
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