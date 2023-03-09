Про це інформує The Guardian.

У четвер, 9 березня, на зустрічі законодавців Євросоюзу Сімсон розповіла, що Україна візьме участь у схемі щодо закупівлі газу з країнами ЄС.

"Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу", - сказала комісар ЄС з питань енергетики.

Повідомляється, що країни Європейського Союзу планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже влітку 2023 року.