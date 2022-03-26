Європа об'єднається в закупівлі енергії та газу, щоб знищити вплив Кремля

Про це заявив на прес-конференції президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Figaro, передає ʺЕспресо". Ідентичну заяву зробила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами Макрона Єврокомісія отримає змогу проводити спільні закупівлі газу та енергії, щоб дозволити ЄС краще контролювати своє постачання енергії. Це відбуватиметься подібно до того, як в ЄС проводилися спільні закупівлі вакцини від COVID-19. "У нас є бажання вийти із залежності від російського викопного палива. Можливість спільно визначати довгострокові контракти, є найкращим інструментом для зниження ціни на наш газ", - заявив Макрон.

Метою такого рішення є унеможливлення Росії здійснювати свою політику, пропонуючи окремим країнам ЄС енергоресурси за заниженими цінами, а натомість вимагати політичних поступок. Наприклад, такий контракт отримала раніше Угорщина. Президент Франції пояснив це рішення тим, що в ЄС виникла гостра потреба в значних змінах у ринку енергетики.

Макрон відзначив, що рішення було ухвалене після тривалих суперечок, адже воно йде в розріз із із курсом Євросоюзу на лібералізацію газового ринку. Сама процедура закупівлі ще потребує обговорення, але в будь-якому випадку це спростить переговори із Росією, яка більше не зможе пропонувати знижки окремим країнам-членам ЄС.

Раніше прем’єр Польщі назвав країни, які проти ембарго ЄС на російські нафту і газ,

а США та ЄС домовилися про постачання більших об’ємів газу в Європу.

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