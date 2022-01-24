ЄС планує розширити санкції проти Росії за окупацію Криму, - Spiegel

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на конфіденційний документ посольства Німеччини в Брюсселі.



Згідно з документом, Литва, Болгарія, Румунія, Данія та інші країни закликали до нових каральних заходів у робочій групі з представниками країн ЄС минулого понеділка. Вони вимагали додати ще п'ять осіб або організацій до списку санкцій ЄС, який був укладений після окупації Росією Криму на початку 2014 року і з того часу неодноразово розширювався.



У документі йдеться, що це "необхідна відповідь Росії у зв'язку з русифікацією приєднаних територій, що триває". Хто конкретно може потрапити до списку, не відомо.



Німеччина спочатку мала застереження до цієї ідеї. Але, за даними видання, німецьке МЗС провело перевірку і після її завершення надало свою згоду на заходи.



За інформацією видання, на наступному засіданні робочої групи Ради в Брюсселі Німеччина повинна схвалити розширення списку санкцій, включивши туди п'ять осіб або організацій.



Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.

13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.

Видання Financial Times з посиланням на деяких європейських чиновників повідомило, що в ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС солідарний із Україною, і у разі посилення агресії РФ проти Москви будуть застосовані масштабні санкції.

24 січня в ЄС заявили, що готові ввести проти Росії "всеосяжні, небачені раніше" економічні санкції у разі нового вторгнення в Україну.

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