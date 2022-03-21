ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту в рамках нового пакету санкцій, - Reuters
ЄС включно з Байденом планують запровадити ембарго на російську нафту в рамках нового пакету санкцій проти Російської федерації
Про це повідомляє Reuters.
Уряди Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію через її вторгнення в Україну. Цього тижня вони збираються разом із президентом США Джо Байденом на серію самітів, покликаних посилити відповідь Заходу на Москву.
Прагнучи змусити Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже ввів ряд штрафних санкцій, включаючи заморожування активів російського центрального банку.
"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.
Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, перш ніж Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Великої сімки (G7), включно з Японією.
Чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили Кремль вивести російські війська з України.
Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір, орієнтуватися на російську нафту або ж відмовитися від неї, як це зробили Сполучені Штати та Великобританія.
Дипломати повідомили Reuters, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні ембарго як наступного логічного кроку.
Німеччина ж застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.
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