ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту в рамках нового пакету санкцій, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Уряди Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію через її вторгнення в Україну. Цього тижня вони збираються разом із президентом США Джо Байденом на серію самітів, покликаних посилити відповідь Заходу на Москву.



Прагнучи змусити Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже ввів ряд штрафних санкцій, включаючи заморожування активів російського центрального банку.



"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.



Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, перш ніж Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Великої сімки (G7), включно з Японією.



Чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили Кремль вивести російські війська з України.



Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір, орієнтуватися на російську нафту або ж відмовитися від неї, як це зробили Сполучені Штати та Великобританія.



Дипломати повідомили Reuters, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні ембарго як наступного логічного кроку.

Німеччина ж застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією.

Україна переконує партнерів запровадити повне ембарго на нафту і газ з РФ, - Вітренко