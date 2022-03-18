Україна переконує партнерів запровадити повне ембарго на нафту і газ з РФ, - Вітренко
Україна переконує країни світи ввести повне ембарго на постачання нафти та газу із Росії
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу в Ukraine Media Center, повідомляє Укрінформ.
"Ми переконуємо своїх західних партнерів, що вони мають ввести повне ембарго на російські газ та нафту. Ми кажемо про те, що мають бути застосовані так звані "ескроу-рахунки" - механізм, коли РФ не може отримувати кошти від експорту газу та нафти", - сказав Вітренко.
За його словами, перед цим мають запровадити вторинні санкції: повне відключення від SWIFT всіх російських банків, введення санкцій проти центробанку РФ.
Вітренко зауважив, що західні країни почали серйозніше ставитися до потреби обмежити споживання російських енергоносіїв, однак заходів наразі замало.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе