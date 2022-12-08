Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на власні джерела.

Міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити збільшення військового фонду на 2 мільярди євро під час зустрічі в Брюсселі 12 грудня. Якщо до того часу не буде завершено дискусії, адже для затвердження ініціативи потрібне одностайне рішення, лідери ЄС можуть розглянути це питання пізніше того ж тижня.

Європейський фонд миру, який наразі складає близько 6 мільярдів євро, відшкодовує урядам військові поставки в Україну, але також використовується для підтримки інших країн. Bloomberg зазначає, що більш ніж половина фонду виділена на військову допомогу Україні, і країни-члени бачать потребу в подальшій підтримці країни, а, відтак, і збільшенні фонду.

Нагадаємо, нижня палата конгресу підтримала оборонний бюджет США із $800 млн для України.

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