ЄС планує збільшити на €2 млрд фонд, який відшкодовує країнам військову допомогу Україні, - Bloomberg
Країни-члени Євросоюзу мають намір на €2 млрд збільшити фінансування Європейського фонду миру, який відшкодовує постачання зброї Україні
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на власні джерела.
Міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити збільшення військового фонду на 2 мільярди євро під час зустрічі в Брюсселі 12 грудня. Якщо до того часу не буде завершено дискусії, адже для затвердження ініціативи потрібне одностайне рішення, лідери ЄС можуть розглянути це питання пізніше того ж тижня.
Європейський фонд миру, який наразі складає близько 6 мільярдів євро, відшкодовує урядам військові поставки в Україну, але також використовується для підтримки інших країн. Bloomberg зазначає, що більш ніж половина фонду виділена на військову допомогу Україні, і країни-члени бачать потребу в подальшій підтримці країни, а, відтак, і збільшенні фонду.
- Нагадаємо, нижня палата конгресу підтримала оборонний бюджет США із $800 млн для України.
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