ЄС прагне скоротити економічну залежність від Китаю, - віцепрезидент Єврокомісії

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

"Китай є домінуючим постачальником для Євросоюзу, тому ця диверсифікація та зниження ризиків важливі", - сказав він.

Домбровскіс додав, що Південна Корея є важливим партнером ЄС у різних секторах, включаючи мобільність (автомобілі, кораблі, літаки та інші засоби пересування), акумулятори та напівпровідники.

"Ми бачимо, що ЄС і Корея є партнерами-однодумцями, ми є демократіями і ми поділяємо нашу оцінку багатьох міжнародних викликів, з якими ми зараз стикаємося", - сказав єврокомісар.

ЄС оголосив про регулювання викидів вуглекислого газу під назвою "Механізм коригування кордонів викидів вуглецю" (CBAM), що передбачає стягнення мита на імпорт сталі, цементу, електроенергії, добрив, алюмінію та інших пов’язаних товарів, еквівалентних їхнім викидам вуглецю під час виробництва.

Домбровскіс вважає, що це слід розглядати як екологічний захід, а не як бар’єр у торгівлі.

"Ми будемо встановлювати таку ж ціну на вуглець для імпортних товарів і для товарів вітчизняного виробництва", - зазначив він.

Віцепрезидент додав, що цей механізм не надає жодних переваг європейським виробникам. За його словами, при розробці CBAM Єврокомісія враховувала вимоги Світової організації торгівлі.