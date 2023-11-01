ЄС прагне скоротити економічну залежність від Китаю, - віцепрезидент Єврокомісії
Європейський Союз планує скоротити економічну залежність від Китаю та зосередитися на "зменшенні ризиків" у торгівлі з другою економікою світу
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Yonhap.
"Китай є домінуючим постачальником для Євросоюзу, тому ця диверсифікація та зниження ризиків важливі", - сказав він.
Домбровскіс додав, що Південна Корея є важливим партнером ЄС у різних секторах, включаючи мобільність (автомобілі, кораблі, літаки та інші засоби пересування), акумулятори та напівпровідники.
"Ми бачимо, що ЄС і Корея є партнерами-однодумцями, ми є демократіями і ми поділяємо нашу оцінку багатьох міжнародних викликів, з якими ми зараз стикаємося", - сказав єврокомісар.
Домбровскіс вважає, що це слід розглядати як екологічний захід, а не як бар’єр у торгівлі.
"Ми будемо встановлювати таку ж ціну на вуглець для імпортних товарів і для товарів вітчизняного виробництва", - зазначив він.
Віцепрезидент додав, що цей механізм не надає жодних переваг європейським виробникам. За його словами, при розробці CBAM Єврокомісія враховувала вимоги Світової організації торгівлі.
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