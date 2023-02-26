ЄС рішуче налаштований відмовитися від імпорту російського газу

Про це заявив голова Комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой.

"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоб повністю припинити імпорт газу з Росії, щоб диверсифікувати наші джерела газу", - наголосив він і додав, що газ планують замінити на відновлюваний водень і інвестувати в енергоефективність.

Також Сілвіу-Бушой зазначив, що ЄС під керівництвом Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики зміг надати Україні сильну політичну підтримку. Він нагадав, що їм вдалося приєднати українську та молдовську електромережі до європейської континентальної мережі.

"І останнє, але не менш важливе, ми мобілізуємо гроші в енергетичний фонд. Ми також надали підтримку генераторам, а також кошти, щоб підтримати їхню енергетичну систему, яку дуже сильно атакували росіяни", - сказав Сілвіу-Бушой.