У січні Чехія повністю обходилася без російського газу
Міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела повідомив, що у січні Чехія обійшлася без російського газу, результатом чого стало падіння цін та збільшення запасів палива
Про це він сказав у twitter.
"Минулого року опозиція погрожувала, що без російського газу ми не переживемо зими. Ми обіцяли протилежне і зробили для цього все можливе. Основою стали рекордні запаси перед початком зими, альтернативні поставки та економія. Результатом є значне падіння ціни та запаси вище середнього", - йдеться у повідомленні.
Він розповів, що раніше більшу частину поставок становив російський газ, однак після припинення поставок по "Північному потоку" російський газ замінив газ з Норвегії, а також скраплений газ з Бельгії та Голландії, який постачають через Німеччину.
За його словами, наразі газ з Росії може надходити до країни тільки через Словаччину. Лише 2,2% загального обсягу імпорту надійшло з РФ до Чехії з вересня минулого року та до кінця січня, у січні ж країна зовсім не імпортувала російський газ.
Він повідомив, що сховища зараз наповнені вдвічі більше, ніж у цей час минулого року.
"Нам це вдалося в основному завдяки енергозбереженню. Тільки за вказаний період з жовтня до кінця січня ми скоротили споживання майже на 28% порівняно з минулим роком, таким чином заощадили понад 850 мільйонів кубометрів газу", - додав міністр.
- Італія планує покласти край своїй залежності від російського газу до кінця цього року.
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