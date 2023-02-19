У січні Чехія повністю обходилася без російського газу

Про це він сказав у twitter.

"Минулого року опозиція погрожувала, що без російського газу ми не переживемо зими. Ми обіцяли протилежне і зробили для цього все можливе. Основою стали рекордні запаси перед початком зими, альтернативні поставки та економія. Результатом є значне падіння ціни та запаси вище середнього", - йдеться у повідомленні.

Він розповів, що раніше більшу частину поставок становив російський газ, однак після припинення поставок по "Північному потоку" російський газ замінив газ з Норвегії, а також скраплений газ з Бельгії та Голландії, який постачають через Німеччину.

За його словами, наразі газ з Росії може надходити до країни тільки через Словаччину. Лише 2,2% загального обсягу імпорту надійшло з РФ до Чехії з вересня минулого року та до кінця січня, у січні ж країна зовсім не імпортувала російський газ.

Він повідомив, що сховища зараз наповнені вдвічі більше, ніж у цей час минулого року.

"Нам це вдалося в основному завдяки енергозбереженню. Тільки за вказаний період з жовтня до кінця січня ми скоротили споживання майже на 28% порівняно з минулим роком, таким чином заощадили понад 850 мільйонів кубометрів газу", - додав міністр.